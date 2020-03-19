Sörloth’un solu süründürüyor

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'u golleriyle zirveye taşıyan Alexander Sörloth, bordo-mavili takımın attığı 59 golün 26'sına doğrudan katkı verdi. Takımının 26 lig maçının tamamında forma giyerek 2 bin 270 dakika sahada kalan Sörloth, bunların 15'inde rakip fileleri havalandırdı. 19 golle takımının en skoreri olan Norveçli, bu gollerin 12'sini sol ayak, 1'ini sağ ayak ile atarken 6 golü ise kafa vuruşuyla kaydetti.Ligde 11 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor'un, 2010-2011 sezonu sonrasında en uzun yenilmeme rekorunu egale etmesine bir maç kaldı. Trabzonspor, 2018-2019 ve 2017-2018 sezonunda 12'şer maçlık seri yakalarken, 2016-2017 sezonunda da 10 maçlık seriye ulaşmıştı. Fırtına, 2010-2011 sezonunda hem 13 hem de 15 maçlık yenilmeme başarısını yakalamıştı.