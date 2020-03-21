Glasgow Rangers'tan Caleb Ekuban için Trabzon'a kötü haber!

Trabzonsporlu Caleb Ekuban için sürpriz gelişme... Gana basınında yer alana habere göre yıldız oyuncuya ilgisi olduğu bilinen Glasgow Rangers, taraftarlarından transfer ile ilgili gelen mesaj sonrası hayretler içinde kaldı.

Geçtiğimiz sezon Leeds'ten kiralanan ve gösterdiği performansla izleyenleri kendine hayran bırakan Ekuban, bordo mavili kulüp tarafından da beğenilmiş ve bonervisi, yönetimce alınmıştı.

2019-20 sezonunda da istikrarlı oyununu sürdüren Ekuban, Avrupa'nın bir çok kulübünün transfer listesine girmişti. Bunların başında İskoç temsilcisi Glasgow Rangers geliyordu.

Ekuban için 9 milyon euroluk bütçe ayırdığı belirtilen mavi beyazlılara kötü haber taraftarlarından geldi.

'YÜZDE 53 HAYIR'

İskoç medyasının Rangers için yaptığı ankette taraftarlar, Caleb Ekuban'ın Glasgow Rangers'a olası transferi hakkında görüş belirtti. Buna göre yüzde 53'lük kısım hayır cevabını verdi.

Caleb Ekuban, bu sezon Trabzonspor formasıyla toplamda 25 müsabakada rol alırken 8 gol kaydetti ve 6 asiste imza attı. Öte yandan yıldız futbolcu 1505 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü sergiledi.

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