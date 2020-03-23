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Everton Menajeri Carlo Ancelotti 'dan Luyindama'yı istiyor!

'ın geçtiğimiz sezon devre arası döneminde Belçika'nın Standard Liège takımından 5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği Kongo'lu 'nın talipleri artıyor. Colombia.as gazetesinin haberine göre Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Galatasaray'dan Luyindama'yı kadrosuna katmak istiyor.

Giriş Tarihi: 23.3.2020 14:37 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 14:43 ABONE OL
Everton Menajeri Carlo Ancelotti Galatasaray'dan Luyindama'yı istiyor!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Standart Liege'den kiraladığı ve sezon başında bonservisini aldığı Kongo'lu yıldız Christian Luyindama, Avrupa'da transferin göz bebeği oldu.

Colombia.as gazetesinde yer alan habere göre, Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Galatasaray'da forma giyen Christian Luyindama'yı transfer listesinde aldı.

3 İSİMDEN BİRİ
Mevcut kadroda bulunan Yerry Mina'nın yanının yanına takviye yapmak isteyen İtalyan teknik direktörün altında 3 isim olduğu belirtildi. Bu isimler; Lille'den Gabriel, Napoli'den Koulibalu ve Galatasaray'dan Luyindama.

Öte yandan Luyindama, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 15 müsabakada 1336 dakika sahada kaldı.

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Everton Menajeri Carlo Ancelotti Galatasaray'dan Luyindama'yı istiyor!
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