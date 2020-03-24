Aman Messi vurmasın!

Koronavirüs nedeniyle 'Evde Kal'an
Trabzonspor'un milli
kalecisi Uğurcan Çakır, sosyal
medya hesabından taraftarın sorularını
yanıtladı. Gelen tüm sorulara içtenlikle
yanıt veren genç file bekçisinin
yanıtları şöyle...
Futbolcu olmak isteyen birine önerilerin nedir? Ne söylersin?
"Hayallerinden vazgeçmeyip, çalışmasını öneririm. Fırsatın kime, ne zaman geleceği belli olmuyor. Bende olduğu gibi."
Evde nasıl vakit geçiriyorsun?
"Kitap okurum, oyun oynarım, dizi izlerim. Salman Jayesh Khanna
'nın, Ruhsal Düşünce
kitabını okuyorum. Herkese bu
kitabı tavsiye ederim."
Kaleci olmandaki en büyük etken?
"Babam ve annem."
Takımdaki en komik oyuncular?
"Abdulkadir Parmak ve Doğan Erdoğan."
Liverpool kalecisi Alisson mu yoksa Atletico Madrid kalecisi Jan Oblak mı?
"Jan Oblak."
Şampiyonlar Ligi final maçındasın ve son dakikalarda rakip tehlikeli bölgeden frikik kullanacak. Topun başında kimin olmasını istemezsin?
"Kesinlikle Lionel Messi."