Aman Messi vurmasın!

Koronavirüs nedeniyleTrabzonspor'un millikalecisi Uğurcan Çakır, sosyalmedya hesabından taraftarın sorularınıyanıtladı. Gelen tüm sorulara içtenlikleyanıt veren genç file bekçisininyanıtları şöyle..."Hayallerinden vazgeçmeyip, çalışmasını öneririm."Kitap okurum, oyun oynarım, dizi izlerim.'nın,kitabını okuyorum. Herkese bukitabı tavsiye ederim.""Babam ve annem.""Abdulkadir Parmak ve Doğan Erdoğan.""Jan Oblak.""Kesinlikle Lionel Messi."