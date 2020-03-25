Corona virüsüne yakalanan Fatih Terim'den son dakika açıklaması: Aşacağız bu sınavı

Corona virüsü (COVID-19) testi sonucu pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Güzel ve özel duygular içerisinde olduğunu belirten Terim her duayı yüreğinde hissettiğini belirterek güzel dileklerle bu sınavı aşacağını söyledi.

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Fatih Terim'in paylaşımı şu şekilde:

"O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum.Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum."

TEST SONUCUNU PAZARTESİ AÇIKLAMIŞTI

Deneyimli çalıştırıcı 23 Mart Pazartesi günü sosyal medya hesabından corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere.."

Galatasaray'da Terim'in dışında İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın da corona virüsü testi pozitif çıktı.

SELÇUK İNAN'DAN DUYGU DOLU İFADELER

Takım kaptanı Selçuk İnan dün konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve her iki isim için de duygu dolu ifadeler kullanmıştı.

Albayrak için, "Yıllardır bizimle birlikte kader birliği yapan, her daim her ihtiyacımızı fedakarca karşılamaya çalışan Abdurrahim ağabeyimizin ve eşinin yeniden, güzel günlerde bizimle birlikte olacağına inancım sonsuz." diyen İnan, Fatih Terim için ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir ülkeye asla vazgeçmemeyi, her şartta mücadele etmeyi ve güçlü kalmayı öğreten Fatih hocamız da şu an yüzleştiği zorluğun üstesinden gelecek.

Hocam, biz bu yolda birlikte yürüdük; hep beraberdik. Bunu da geride bırakacağız, biliyorum. Şimdi, sizin güçlü olmanızın ve bize verdiğiniz öğütleri gerçeğe dönüştürmenizin zamanı.

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