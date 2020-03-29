Abdurrahim Albayrak'ın oğlu koronavirüsü yendi

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüse yakalandığı ve tedavisine başlandığı ifade edilmişti.



HİKMET ALBAYRAK: YAPILAN SON 2 TEST SONUCUM NEGATİF GELDİ

Hikmet Albayrak, sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamayla virüsü yendiğini belirterek, "Tedavim tamamlandı ve Allah'ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da negatif geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim" dedi.