Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Abdurrahim Albayrak'ın oğlu koronavirüsü yendi

'ın oğlu koronavirüsü yendi

Kulübü İkinci Başkanı 'ın oğlu , yapılan son 2 koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 29.3.2020 17:31 ABONE OL
Abdurrahim Albayrak'ın oğlu koronavirüsü yendi

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüse yakalandığı ve tedavisine başlandığı ifade edilmişti.

HİKMET ALBAYRAK: YAPILAN SON 2 TEST SONUCUM NEGATİF GELDİ
Hikmet Albayrak, sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamayla virüsü yendiğini belirterek, "Tedavim tamamlandı ve Allah'ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da negatif geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Abdurrahim Albayrak'ın oğlu koronavirüsü yendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA