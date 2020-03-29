Boateng'ten flaş sözler!

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng, İtalya günlerinden ve Barcelona'ya transferinden bahsetti. Boateng, Milan'ın Lecce'yi 3-0'dan geriden gelip 4-3 mağlup ettiği çılgın maçla ilgili anısını da anlattı.

"BARCELONA İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"

İtalyan basınına konuşan Boateng, "Barcelona için Sassuolo'yu bıraktığım için pişman değilim, gerçi mükemmel bir transfer olmayabilir. Barcelona'da daha fazla oynamak isterdim fakat durup baktığım zaman Barcelona'da oynadığımı söyleyebilirim. Floransa'ya (Fiorentina) byük bir istekle geldim ancak kendimi tam anlamıyla ifade edemedim. Chiesa, Castrovilli, Vlahovic ve diğer genç oyunculara gelişmeleri için yardım ettim, tecrübelerimi aktardım." ifadesini kullandı.

Attığı en iyi golün Milan formasıyla Barcelona'ya karşı olduğunu vurgulayan Beşiktaş'ın yıldızı, "En iyi golüm? San Siro'da Milan formasıyla Barcelona'ya attığım gol. Milan severek hatırladığım bir takım. Floransa'da da büyük bir bağlılık hissettim." dedi.

"EN ÇILGIN MAÇ..."

Milan forması giydiği dönemde ilk yarısını 3-0 geride kapatıp 4-3 kazandıkları maça da değinen Boateng, hat-trick yaptığı mücadeleyi "en çılgın maç" olarak değerlendirdi.

"CEVAP SAHADA GELDİ"

Ganalı hücumcu, "Maçtan önce bana profesyonel olmadığım söylendi ve yedek kulübesine koyuldum. Braida (Dönemin sportif direktörü Ariedo Braida) muhtemelen haklıydı. Çok sinirlenmiştim. Lecce ilk yarının sonunda skoru 3-0 yapmıştı. Aquilani ile ısınmaya gittiğimde bana mucizeye ihtiyacımız olduğunu söylemişti. Ben de şakayla karışık, üstesinden geleceğimi söyledim. Hat-trick yaptım ve 4-3 kazandık. Bana "çılgınsın" dedi. Braida'ya bir şey demedim, cevap sahada geldi. Böylesi daha güzel olmuştu." dedi.

"MESSI VE ZLATAN FENOMEN"

Beşiktaşlı oyuncu ayrıca Lionel Messi ve Zlatan Ibrahimovic hakkında da şu ifadeleri kullandı: "Fenomenler. İkisiyle de oynadığım için mutluyum."