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corona virüsü ile mücadele için stadını açtı

ekiplerinden Tottenham, stadının kapılarını ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen mücadele için açtı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 30.3.2020 20:39 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 20:39 ABONE OL
Tottenham Hotspur corona virüsü ile mücadele için stadını açtı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, stadının kapılarını ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen mücadele için açtı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tottenham Hotspur Stadı koronavirüsten etkilenen ihtiyaç sahibi kişilere yardım için kullanılmaya başlandı.

Bu kapsamda, ilk olarak stadın otoparkının ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak gıda malzemelerinin muhafaza edildiği bir depoya dönüştürüldüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Daniel Levy, topluma karşı bir sorumlulukları olduğunu belirterek, "Koronavirüsle mücadelede yer alan herkesin ortaya koyduğu çabadan gurur duyuyoruz. Bugünü, bu çabalara kulüpçe destek olmak için yapabileceklerimizin bir başlangıcı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Tottenham Hotspur corona virüsü ile mücadele için stadını açtı
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