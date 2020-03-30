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'da futbolcular tesisleri dönüşümlü kullanıyor

verilen koronavirüs arasında 'lu futbolcuların bir kısmı evlerinde ve bir kısmı ise kulüp tesislerinde bireysel antrenmanlarını sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 30.3.2020 13:20 ABONE OL
Yeni Malatyaspor'da futbolcular tesisleri dönüşümlü kullanıyor
Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın hazırladığı özel program doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı futbolcular antrenmanlarını video konferans yoluyla teknik heyetle paylaşıyor. Yabancı futbolcularına ülkelerine gitme izni vermeyen sarı-kırmızılılarda Zimbabveli Teanege Hadebe bireysel çalışmalarını kulüp tesislerinde sürdürüyor.

Dönüşümlü olarak kullanılan antrenman sahasının günün 24 saati dönüşümlü olarak futbolcuların çalışması için açık olduğu ifadede edildi.
Virüs tehlikesi geçene kadar bu tempoyla hazırlıklarını sürdürecek olan sarı kırmızılı futbolcuların, sonrasında ise TFF'nin vereceği karara göre hareket edecekleri ifade edildi.
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Yeni Malatyaspor'da futbolcular tesisleri dönüşümlü kullanıyor
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