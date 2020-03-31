Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA | Bundesliga'nın ertelendiği tarih açıklandı!

SON DAKİKA | 'nın ertelendiği tarih açıklandı!

'de ortaya çıkan ve bir anda tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle neredeyse bütün spor organizasyonları ertelenmişti. Şampiyonası, ve 'nın yeni tarihleri açıklanmıştı. da yaptığı açıklamayla 'nın 30 'a kadar ertelendiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 31.3.2020 15:50 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 16:06 ABONE OL
SON DAKİKA | Bundesliga'nın ertelendiği tarih açıklandı!

Çin'de ortaya çıkan ve bir anda tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle neredeyse bütün spor organizasyonları ertelenmişti. EURO 2020 Futbol Şampiyonası, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yeni tarihleri açıklanmıştı. Almanya Futbol Federasyonu da yaptığı açıklamayla Bundesliga'nın 30 Nisan'a kadar ertelendiğini duyurdu.

Bundesliga CEO'su Christian Seifert, koronavirüs salgını nedeniyle Almanya'daki futbol maçlarının bir kez daha ertelendiğini açıkladı. Seifert, yaptığı açıklamada uygun şartların oluşması durumunda maçları 30 Nisan'da başlatmayı ve 30 Haziran'a kadar sezonu tamamlamayı planladıklarını dile getirdi.

Almanya'da futbol maçları koronavirüs salgını nedeniyle 2 Nisan'a kadar ertelenmişti.

Pep Guardiola: "Daha güçlü olarak geri geleceğiz" Max Kruse hakkındaki iddialara yanıt verdi Barcelona'dan eşi görülmemiş maaş kararı! Messi açıkladı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Bundesliga'nın ertelendiği tarih açıklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA