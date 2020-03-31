SON DAKİKA | Bundesliga'nın ertelendiği tarih açıklandı!

Çin'de ortaya çıkan ve bir anda tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle neredeyse bütün spor organizasyonları ertelenmişti. EURO 2020 Futbol Şampiyonası, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yeni tarihleri açıklanmıştı. Almanya Futbol Federasyonu da yaptığı açıklamayla Bundesliga'nın 30 Nisan'a kadar ertelendiğini duyurdu.

Bundesliga CEO'su Christian Seifert, koronavirüs salgını nedeniyle Almanya'daki futbol maçlarının bir kez daha ertelendiğini açıkladı. Seifert, yaptığı açıklamada uygun şartların oluşması durumunda maçları 30 Nisan'da başlatmayı ve 30 Haziran'a kadar sezonu tamamlamayı planladıklarını dile getirdi.



Almanya'da futbol maçları koronavirüs salgını nedeniyle 2 Nisan'a kadar ertelenmişti.

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