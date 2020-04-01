Beşiktaş'ta corona virüsüne ekonomik önlem! Oyuncu maaşları...

Corona virüsü salgını sonrası dünya futbolunda ciddi bir küçülme yaşanacağı öngörülürken, Beşiktaş da kolları sıvadı.

Siyah-beyazlı yöneticiler, kulüplerin en büyük yükü olan oyuncu maaşları ile ilgili çok önemli bir karar aldı. Takvim'de yer alan habere göre bundan sonra yapılacak sözleşmelerde yıllık tavan ücretin 1 milyon euro olması kararlaştırıldı.

Beşiktaş yönetimi bu sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve mevcut maaşları 1 milyon 750 bin euro olan Gökhan Gönül ile Caner'e de tavan fiyat olan 1 milyon eurodan teklif yapacak. Hiçbir şekilde bu rakamın üzerine çıkılmayacak.

SÖZLEŞMELER REVİZE EDİLECEK

Artık daha düşük maliyetli transferler yapacak olan Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi devam eden oyunculardan da fedakarlık isteyecek. Yüksek maaş alan ve indirime yanaşmayan oyunculara yollar ayrılacak.

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