Samsunspor, 10 bin aileye yardım için kampanya başlattı

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun Valiliği koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarına destek olmak amacıyla kampanya başlattıklarını ifade etti.

Zorlu günlerin yaralarının birlikte sarılması gerektiğine işaret eden Yıldırım, açıklamasında şunları kaydetti: "Haydi Samsun, 10 bin adet erzak paketini 65 yaş ve üstü ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza birlikte ulaştıralım. Cesur yürek ile tek yürek olup el ele gönül gönüle vererek, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Samsunspor olarak başlattığımız kampanyaya herkesin destek vermesini ve içinde bulunduğumuz bu zorlu günlerin yaralarını birlikte saralım istiyoruz. Kampanya boyunca toplanan tüm erzak, Samsun Valiliği ve kaymakamlıklar bünyesinde İçişleri Bakanlığımız genelgesi ile oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarının koordinesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır."

Yıldırım, hayırsever vatandaşların nakdi yardımlarını Ziraat Bankası Samsun Şubesi'ne Samsunspor Kulübü Derneği adına TR07 0001 0002 2262 3273 3450 01 nolu IBAN numarasına yatırabileceklerini belirtti.