Trabzonspor, Obi Mikel'in boşluğunu dolduruyor! Marvelous Nakamba...

Trabzonspor, Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verirken, Obi Mikel'in ayrılışının ardından bu mevkii için oyuncu havuzundaki isimler de taranıyor.

Fotomaç'ın haberine göre, bu futbolcular arasında öne çıkanlardan biri de Aston Villa forması giyen Marvelous Nakamba oldu. Geçtiğimiz yıl Belçika ekibi FC Brugge'den Aston Villa'ya geçen 26 yaşındaki Zimbabveli ön libero güçlü fiziği ile dikkat çekiyor.

Karadeniz ekibinin, sezon sonunda Aston Villa'ya teklif götürebileceği öğrenildi. Aston Villa, İngiltere'de ligde kalma mücadelesi veriyor.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da transfer stratejilerini, "Biz İngiltere'yi takip ediyoruz. Burada ligden düşen takımlardan oyuncu almak ekonomik olarak daha mantıklı" diyerek özetlemişti.

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