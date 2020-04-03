F.Bahçe sol bekini buldu!

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın sık sık sakatlanması ve alternatifinin olmaması transferde önceliği sol beke çekti. Sarı Lacivertli yönetim de çalışmalarını bu yönde sürdürürken sürpriz bir isim ortaya çıktı. Rus basını Cristian Ramirez ismini ortaya attı.



Rus internet sitesi İnfo Ambassador, Fenerbahçe'nin Krasnodar forması giyen Cristian Ramirez'in peşinde olduğunu yazdı. Sarı Lacivertli ekibin sol bek için bu sezon transfer döneminde iddialı girişimlerde bulunması gerekiyor. Haberde, Sarı-Lacivertli ekibin Kolombiyalı sol beki bu yaz transfer etmek için ilk teklifini yaptığı, bunun geri çevrildiği öne sürüldü.



Bunun üzerine Fenerbahçe'nin masaya yeni bir teklif koyduğu kaydedildi. Ramirez, 2018 Ağustos'unda İstanbul'a gelmiş; o dönemde de birçok iddia ortaya atılınca yönetim transferi yalanlamıştı.



İSTANBUL'A GELMESİ HEYECAN YARATMIŞTI

20 Ağustos 2018 tarihinde İstanbul'a geldiği öğrenilen Cristian Ramirez ismi Fenerbahçeli taraftarlarda büyük heyecan yaratmıştı. Ancak gerçek ortaya sonradan çıktı. Tecrübeli futbolcu kız arkadaşı ile sadece tatil amaçlı olarak İstanbul'da olduğu öğrenildi.

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CRİSTİAN RAMİREZ KİMDİR?

1994 doğumlu oyuncu daha önce Fortuna Düsseldorf, Nürnberg ve Ferencvaros takımlarında da forma giydi. 2015-16 sezonunda Ferencvaros ile Macaristan Ligi, Macaristan Kupası ve Süper Kupası kazanan Ramirez, sezonu da 5 golle tamamlamıştı. Bu sezon oyuncunun profesyonel kariyerinden en golcü sezonu oldu. 2016-17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 32 turu aşamasında Cristian Ramirez, Fenerbahçe karşısında forma giymişti. Krasnodar'ın 1-1 ve 1-0 ile tur atladığı seride iki maçta da 90 dakika sahada kalan Ramirez daha sonrada Celta Vigo karşısında görev almıştı.



Cristian Ramirez, 12 Ağustos 1994 tarihinde Ekvador'un Santo Domingo kentinde dünyaya geldi. Futbola Independiente takımında başlayan Ramirez, burada 2 yıl top koşturduktan sonra Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımına 500 bin Euro bedelle transfer oldu. Buradaki kariyerine sırasıyla Alman Nürnberg, Macar Ferencváros takımlarıyla devam eden oyuncu, 2015 yılında 360 bin Euro bedelle kiralık olarak top koşturduğu Ferencvárosi takımına transfer olmuştur. İki yıl boyunca Macar kulübünde oynayan Ekvadorlu futbolcu, 2017 yılında 1 milyon 500 bin Euro bedelle Rus ekibi Krasnodar kadrosuna dahil oldu. Aslen sol bek mevkisinde forma giyen 1,74 boyundaki Cristian Leonel Ramírez Zambrano, sol ayağına hakimdir.

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