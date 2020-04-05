Galatasaray’da mali zirve

Koronavirüs nedeniyle hazirandan önce liglerin başlaması beklenmezken ekonomik açıdan sıkıntı içindeki kulüpler de mali tedbirler için düğmeye bastı. Bunlardan biri de Galatasaray yönetimi… Takım bütçesini düşürmek için iki sezondur ciddi bir program yürüten sarı-kırmızılı kurmaylar, salgın sonrası daha zor günler yaşanacağını hesaba katarak Avrupa ekiplerinin izlediği politikayı uygulamak için harekete geçecek.

Özellikle sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan oyuncuların durumu, yıllık ücretler ve düşen gelirler konusunu görüşecek olan Mustafa Cengiz başkanlığındaki Galatasaray yönetimi, önümüzdeki günlerde bir tele zirve yapma kararı aldı.



TAKIMDAN İNDİRİM İSTENECEK

Takım kaptanlarından Selçuk İnan'ın her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduğunu bildirmesi sonrası diğer oyunculardan da indirim beklentisine giren sarı-kırmızılılar, bu konuyu masaya yatıracak. Özellikle başta maaşları yüksek olan Falcao, Feghouli ve Muslera gibi oyuncuların durumu tartışılacak.

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