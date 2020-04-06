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'un gençlerinden çağrısı

Hes Kablo takımının 20 yaş altı futbolcuları, evde antrenman gerçekleştirirken çağrısı yaptı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 6.4.2020 14:39 ABONE OL
Kayserispor'un gençlerinden Evde Kal çağrısı
Bilim Kurulu'nun kararı doğrultusunda 65 yaş ve üzeri vatandaşların olduğu gibi, 20 yaş altı vatandaşların da sokağa çıkmalarının yasaklanması Kayserisporlu 5 futbolcuyu da etkiledi. 20 yaş altı Ramazan Emirhan Civelek, kaleci Doğan Alemdar, Ömer Uzun, Emre Demir ve Nurettin Korkmaz da artık tüm gününü evde geçirenler kervanına katıldı.

Genç futbolcular, evde bir odada çalışmalarını sürdürüp fit kalmaya devam ederken sosyal mesaj vermeyi de ihmal etmediler. Ramazan Emirhan Civelek, Doğan Alemdar, Ömer Uzun, Emre Demir ve Nurettin Korkmaz, Covid19 virüsüne karşı herkesin son derece dikkatli olması gerektiğini ifade ederek "Evde Kal Türkiye" mesajı verdi.
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Kayserispor'un gençlerinden Evde Kal çağrısı
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