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Mutlu olduğum yerden niye gideyim!

Ücretiyle ilgili sorun yaşadığı için ayrılacağı konuşulan golcü futbolcu, “Daha 2.5 yıl sözleşmem var. Dış basında hakkımda çok iddia çıkıyor. Ben ve ailem burada mutluyuz” dedi

Giriş Tarihi: 6.4.2020 ABONE OL
Mutlu olduğum yerden niye gideyim!
Galatasaray'a sezon başında gelen ve transferi büyük bir gündem yaratan Radamel Falcao, son günlerde ortaya atılan ayrılık iddiaları ile ilgili konuştu. Geçtiğimiz günlerde Katar basınında, Kolombiyalı forvet için Al Sadd'ın teklifte bulunduğu, 34 yaşındaki yıldızın da sarı-kırmızılı takımın indirim talebini kabul etmeyerek Al Sadd'a gideceği haberleri çıkmıştı. Galatasaray'dan yıllık 5 milyon Euro garanti ücret alan Falcao, iddialara şu sözlerle yanıt verdi: "Benim Galatasaray'la daha 2.5 yıl sözleşmem var. Dış basında hakkımda çok iddia çıkıyor ama bunlara kimse kulak asmasın. Ben ve ailem burada çok mutluyuz. Ayrılmak gibi bir niyetim yok. Mutlu olduğum yerden niye gideyim!"
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Mutlu olduğum yerden niye gideyim!
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