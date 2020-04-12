Ganalı Edwin Gyasi'den Beşiktaş açıklaması! Transfer olacak mı?

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Corona virüsünden dolayı liglere verilen arada gelecek sezonun planlarını hızlandıran siyah-beyazlı takımın listesinde bulunan isimlerden biri de Edwin Gyasi.

"BEŞİKTAŞ'TA HERKES OYNAMAK İSTER"

Gana basınında yer alan habere göre, Gyasi de Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Ghanasoccernet'e konuşan yıldız futbolcu, "Beşiktaş harika geçmişi ve büyük bir taraftar kitlesi olan, iyi bir kulüp. Bence herkes onlar için oynamak ister." ifadelerini kullandı.

Süper Lig hakkında da değerlendirmelerde bulunan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, "Türkiye Ligi, iyi takımlar ve iyi oyunculardan kurulu güçlü bir lig. Benim için iyi bir rekabet ortamı olabilir." şeklinde konuştu.

Geçen yıl Ricardo Quaresma'nın ayrılığı sonrası adı yine gündeme gelen 28 yaşındaki tecrübeli ismin, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



Piyasa değeri 1.5 milyon euro olan Gyasi, ligin ilk devresini ABD'nin Dallas takımında geçirmiş ve devre arası Sofya'ya geri dönmüştü.

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