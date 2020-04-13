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Ligi için tarih verdiler!

Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğu gibi 'da da ligler corona virüsü nedeniyle askıya alınmıştı. Sezonun ne zaman kaldığı yerden devam edeceği merak edilirken, L'Equipe gazetesinden bir iddia ortaya atıldı. Habere göre, Fransa'da sezon 'da yeniden başlayacak.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 13.4.2020 21:33 ABONE OL
Fransa Ligi için tarih verdiler!

Fransa'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 17 Haziran'da yeniden başlatılmasının planlandığı belirtildi.

Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre, Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) toplantısında futbol karşılaşmalarının geleceği ele alındı.

LFP'nin Ligue 1 karşılaşmalarını 17 Haziran'da başlatıp 25 Temmuz'da bitirmeyi hedeflediği kaydedildi. Haberde, mücadelelere seyirci alınıp alınmayacağı yönünde bir karar verilmediği ifade edildi.

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Fransa Ligi için tarih verdiler!
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