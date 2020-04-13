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'da ligler ne zaman başlayacak? Açıklama geldi

Corona virüsü nedeniyle 9 'ta askıya alınan Serie A'nın geleceğine dair bir açıklama yapıldı. İtalya Federasyonu Başkanı mayıs ayını işaret ederken, "Sporcuların sağlığına dair güvence olduğunda yeniden başlayabiliriz." şeklinde konuştu. Gravina, ligler başlamadan oyunculara test yapılabileceğini dile getirdi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 13.4.2020 17:30 ABONE OL
İtalya'da ligler ne zaman başlayacak? Açıklama geldi

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle durdurulan futbol liglerine mayısta devam edilmesini umduğunu, sezonu tamamlamaları gerektiğini söyledi.

Sky kanalına Skype ile bağlantı yapan Gravina, Covid-19 salgını nedeniyle 9 Mart'tan beri maçların yapılmadığı futbol sezonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Gravina, "Daha önce söylediğimi tekrar etmeliyim ki, sporcuların sağlığına dair güvence olduğunda yeniden başlayabiliriz." diye konuştu.

Gravina, futbolcuların sezonun yeniden başlaması için mayıs ayı başında corona virüsü için test edilebileceğini ardından da sezonun kaldığı yerden devam etmesine yönelik hazırlıkların başlamasını umduğunu kaydetti.

Gravina, bu konuya ilişkin ilerleyen günlerde teknik ve bilim kurullarıyla sonraki aşamaları değerlendireceklerini, FIFA ve yetkililerden gelecek değerlendirmeleri dikkate alacaklarını belirterek, "Umut, mümkün olan en kısa zamanda başlamamız. Bir son, bitiş tarihimiz yok ama sezonu tamamlamalıyız. Eğer tamamlayamazsak olumsuz sonuçlar doğurabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Covid-19 salgını nedeniyle ülkede 19 bin 899 kişi hayatını kaybederken, toplamda 156 bin 363 kişiye koronavirüs bulaşmıştı.

İtalya'da hükümet, geçen hafta aldığı kararla ülkede evden çıkma yasağını, toplu etkinlikleri sınırlandıran sıkı karantina tedbirlerini 3 Mayıs'a kadar uzatmıştı.

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İtalya'da ligler ne zaman başlayacak? Açıklama geldi
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