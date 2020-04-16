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’a futbolculardan ! Corona virüsü…

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını dolayısıyla lige verilen arada evden yapılan bireysel çalışmalarla sürdüren 'ta gündem maaş indirimi... Siyah-beyazlı yönetimin oyuncularla maaş indirimi konusunda görüşürken, kaptan 'ın takım arkadaşlarıyla tek tek görüşerek maaşlarında indirime gitmeleri yönünde öncülük ettiği öğrenildi..

Giriş Tarihi: 16.4.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 15:17 ABONE OL
Beşiktaş’a futbolculardan iyi haber! Corona virüsü…

Corona virüsü salgını dolayısıyla lige verilen arada diğer takımlar gibi maddi kayba uğrayan Beşiktaş'ta yönetim, 56 milyon Euro'luk maaş bütçesini 30 milyon Euro seviyesine çekmek için çalışmalara başladı.

BURAK YILMAZ TEK TEK GÖRÜŞTÜ
Bu doğrultuda oyuncularla maaşlarında indirime gitmeleri yönünde görüşme gerçekleştiren siyah-beyazlılarda kaptan Burak Yılmaz'ın da futbolcularla tek tek görüşme gerçekleştirerek takım arkadaşlarının maaşlarını revize etmesi yönünde öncülük ediyor.

NECİP UYSAL İNDİRİME GİTTİ
Kara Kartal'da maaş indirimi konusunda görüşmeler devam ederken Necip Uysal'ın maaşında indirime gitmeyi kabul ettiği öğrenildi.

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Beşiktaş’a futbolculardan iyi haber! Corona virüsü…
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