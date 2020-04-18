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'a bedava golcü!

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da adı sık sık ayrılacağı konuşulan Falcao'nun yerine alternatif bulma çalışmaları başladı. Sarı kırmızılı takım daha önce de peşine düştüğü yıldız ismi gözüne kestirdi.

Giriş Tarihi: 18.4.2020 13:03 ABONE OL

Galatasaray gelecek sezon için ilk imzasını attırmaya çok yakın... Kısa süre önce Enner Valencia ismini gündemine alan sarı kırmızılılara Meksika basını müjdeli haberi verdi.

Todofichajes.com adlı internet sitesinin aktardığı bilgilere göre, Tigres kulübü, sezonun sona ermesinin ardından Enner Valencia'nın sözleşmesini yenilemeyecek.

West Ham ve Everton'da forma giymesinin ardından yeniden eski kimliğini göstermek isteyen golcü futbolcunun Tigres'i seçtiği ancak burada istenilen başarıyı sergileyemediği aktarıldı.

Tigres'in Gignac ile beraber 'ölümcül bir forvet hattı' oluşturmak adına Valencia'yı transfer ettiği ancak oyuncunun istenilen rakamlardan çok uzak olduğu belirtildi. Valencia'nın 3 sezonda 118 müsabakada rol alması ve sadece 34 golü rakip filelere göndermesinin hayal kırıklığına sebep olduğu ifade edildi.

ENNER VALENCIA KİMDİR?
4 Kasım 1989'da Ekvador'un San Lorenzo şehrinde dünyaya gelen Valencia, kanat-forvet ve santrafor bölgelerinde forma giyebiliyor. 1,77 boyundaki golcü futbolcu sağ ayağını etkili bir şekilde kullanıyor. Kariyerine CD Caribe Junior U20'de başlayan golcü futbolcu, daha sonra; CS Emelec U20, CS Emelec A Takımı, CF Pachuca, West Ham United, Everton ve Tigres formalarını terletmişti.

Valencia, bu sezon Tigres'te toplam çıktığı 29 karşılaşmada 2 gol 5 asist üretirken 1919 dakika sahada kaldı.

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Galatasaray'a bedava golcü!
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