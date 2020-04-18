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'e da talip oldu!

Corona virüsü sebebiyle lige verilen arada kulüpler çalışmalarına hız verdi. Kadrosuna takviye yapmak isteyen ise 'nin yıldızı 'e talip oldu. Bonservisi 'nın Huescam takımında bulunan milli futbolcu için iki takım da devrede.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 18.4.2020 15:16 Güncelleme Tarihi: 18.4.2020 15:18 ABONE OL
Serdar Gürler'e Trabzonspor da talip oldu!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye Serdar Gürler transferinde rakip çıktı. Geçen sezonun devre arasında İspanya'nın Huesca takımında kiraladığı Serdar'ın bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılıların Trabzonspor'la yarıştığı öğrenildi.

Bordo-mavili ekibin de Serdar'ı gelecek sezon kadrosuna dahil etmek istediği ve tecrübeli oyuncunun menajeriyle temasta olduğu ileri sürüldü. Elini çabuk tutmaya çalışan Göztepe'nin ise Serdar'la en kısa sürede anlaşmak istediği vurgulandı.




Serdar daha önce yaptığı açıklamada, "Ben zaten büyük bir takımda oynuyorum. Göztepe'de yarım kalmış hedeflerim var" ifadelerini kullanıp Göz-Göz'e yeşil ışık yakmıştı.

Başkan Mehmet Sepil'in yeni haftada Serdar Gürler'le anlaşması bekleniyor. Bu sezon 22 maça çıkan Serdar 1863 dakika sahada kalıp takımın en skorer ismi oldu. Serdar 6 kez fileleri havalandırıp, 5 de asist yaptı.

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Serdar Gürler'e Trabzonspor da talip oldu!
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