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'nin genç yıldızı 'a!

'de yaptığı doğru transferlerle başarı sağlayan ve ligin lideri konumunda bulunan 'da, gözler 'ye çevrildi. Fırtına, yardımcı antrenör 'un raporu doğrultusunda 'nin genç yıldızı 'ı gündemine aldı.

Giriş Tarihi: 15.4.2020 08:23 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 08:24 ABONE OL
Chelsea'nin genç yıldızı Trabzonspor'a!

Sezon başında yaptığı nokta transferler sayesinde Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, corona virüsü nedeniyle verilen arada yeni takviyeler için çalışıyor.

Stokeon Trent Live sitesinde yer alan habere göre Karadeniz devi, yardımcı antrenör Eddie Newton'un raporu doğrultusunda Chelsea'nin genç yıldızı Conor Gallagher'ı gündemine aldı. 20 yaşındaki ön libero geçen sezonun ilk yarısını Charlton Athletic'te tamamladı. Ocak ayında Chelsea'ye geri dönen İngiliz oyuncu, Swansea kulübüne kiralandı.



36 MAÇTA 6 GOL

Gallagher bu sezon forma giydiği 36 maçta 6 gol ve 9 asist ile oynadı. 1.82 boyundaki futbolcunun sözleşmesi 5 Mayıs 2020 yılında sona eriyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre Trabzonspor, daha önce Chelsea'de forma giyen birçok oyuncu transfer etmişti. Bu oyuncuların başında Marko Marin, Jose Bosingwa ve Florent Malouda geliyor...

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Chelsea'nin genç yıldızı Trabzonspor'a!
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