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Totti'den kedi itirafı! "Evliliğim bitiyordu"

Dünya futbolunun efsaneleri arasına adını yazdırmayı başarmış olan eski İtalyan futbolcu 'den çok ilginç bir itiraf geldi. Tüm hayatını Roma'da geçiren Totti, eşiyle bir dönem kedi yüzünden ayrılmak noktasına geldiğini açıkladı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 18.4.2020 16:02 ABONE OL
Totti'den kedi itirafı! Evliliğim bitiyordu

Roma'nın efsane futbolcularından Francesco Totti, eşinin evlerine aldıkları kedi yüzünden evliliğini bir dönem sarsıldığını itiraf etti.

İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Francesco Totti'den 'Kedi' itirafı geldi. Totti, eşi Ilary Blasi'nin, Donna Paola ismini verdiği kedisi yüzünden zor günler geçirdiğini söyledi.

Totti, "Eşim tüysüz bir kedi aldı ve ona Donna Paola adını verdi. Geceleri yatağımdan çıkmıyordu. Çok sevecen bir kediydi ama neredeyse eşimle ayrılmamıza neden olacaktı. Eşimle kedi yüzünden günlerce konuşmadım. Ama sonra kediye de aşık oldum" ifadelerini kullandı.

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Totti'den kedi itirafı! "Evliliğim bitiyordu"
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