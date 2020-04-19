Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ali Şen'den çarpıcı yorum! "Fenerbahçe şampiyon olabilir"

'den çarpıcı yorum! " şampiyon olabilir"

'nin eski başkanlarından , sarı-lacivertli ekibin şampiyonluk şansını kaybetmediğini ifade etti. Şen, "Fenerbahçe kalan tüm maçlarını kazanırsa şampiyon olur" dedi. Corona virüsü nedeniyle 26. hafta maçları sonrasında ara verilen 'de Fenerbahçe 40 puanla 7. sırada bulunuyor. Lider 'un ise 53 puanı var.

Giriş Tarihi: 19.4.2020 21:52 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 21:52 ABONE OL
Ali Şen'den çarpıcı yorum! Fenerbahçe şampiyon olabilir

Fenerbahçe'nin efsane başkanları arasında yer alan Ali Şen, TRT Spor'a değerlendirmelerde bulundu. Sarı-lacivertli takımın şampiyonluk yarışından kopmadığını belirten Şen, gelecek sezonun reçetesini de verdi.

"8 MAÇ VAR"
Alınacak 24 puan olduğunu söyleyen Şen, "Fenerbahçe lige başladığı zaman mutlaka şampiyon olacağım diye başlıyor. Büyük kulüpler böyle başlar zaten. Futbolda ne neticeler gördük. Kalan 8 maç var. 8 kere 3 eder 24 puan. 24 puan aldıktan sonra rakiplerin puan kaybetmesini beklemek. Futbolda olmaz denilen şeyler olmuştur. Olmaz demeyin, Fenerbahçe'nin hala umudu var. O kapıyı açık tutalım. Bu sezon şampiyon olamadığı takdirde ise umutsuzluk göremiyorum." şeklinde konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ SENENİN PLANLAMASI ŞİMDİDEN YAPILMALI"
Yeni sezonun planlamasının şimdiden yapılmadı gerektiğini dile getiren Ali Şen, şöyle konuştu: "Gelecek sene de Fenerbahçe'de öncelik borçların altından kalkmak olmalı. Şampiyonluğa aç ve muhtaç olduğumuza göre önümüzdeki senenin planlaması şimdiden yapılmalı. Önümüzdeki sene umarım bu başarı sağlanır."

Süper Lig'de 26 haftalık dilim geride kaldı ancak corona virüsü salgını nedeniyle sezon askıya alınmış durumda. 26 hafta sonunda Fenerbahçe topladığı 40 puanla 7. konumda bulunuyor. Ligin lideri olan Trabzonspor ise 53 puanda ve sarı-lacivertli takımaın tam 13 puan önünde.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut beklenirken... Caner Erkin adım adım Fenerbahçe'ye Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Başkan bizzat devrede

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ali Şen'den çarpıcı yorum! "Fenerbahçe şampiyon olabilir"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA