Ali Şen'den çarpıcı yorum! "Fenerbahçe şampiyon olabilir"

Fenerbahçe'nin efsane başkanları arasında yer alan Ali Şen, TRT Spor'a değerlendirmelerde bulundu. Sarı-lacivertli takımın şampiyonluk yarışından kopmadığını belirten Şen, gelecek sezonun reçetesini de verdi.

"8 MAÇ VAR"

Alınacak 24 puan olduğunu söyleyen Şen, "Fenerbahçe lige başladığı zaman mutlaka şampiyon olacağım diye başlıyor. Büyük kulüpler böyle başlar zaten. Futbolda ne neticeler gördük. Kalan 8 maç var. 8 kere 3 eder 24 puan. 24 puan aldıktan sonra rakiplerin puan kaybetmesini beklemek. Futbolda olmaz denilen şeyler olmuştur. Olmaz demeyin, Fenerbahçe'nin hala umudu var. O kapıyı açık tutalım. Bu sezon şampiyon olamadığı takdirde ise umutsuzluk göremiyorum." şeklinde konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ SENENİN PLANLAMASI ŞİMDİDEN YAPILMALI"

Yeni sezonun planlamasının şimdiden yapılmadı gerektiğini dile getiren Ali Şen, şöyle konuştu: "Gelecek sene de Fenerbahçe'de öncelik borçların altından kalkmak olmalı. Şampiyonluğa aç ve muhtaç olduğumuza göre önümüzdeki senenin planlaması şimdiden yapılmalı. Önümüzdeki sene umarım bu başarı sağlanır."



Süper Lig'de 26 haftalık dilim geride kaldı ancak corona virüsü salgını nedeniyle sezon askıya alınmış durumda. 26 hafta sonunda Fenerbahçe topladığı 40 puanla 7. konumda bulunuyor. Ligin lideri olan Trabzonspor ise 53 puanda ve sarı-lacivertli takımaın tam 13 puan önünde.

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