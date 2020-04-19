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Bafetimbi 'ten Galatasaray'a iyi haber

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, bir dönem Süper Lig ekibi Galatasaray'da forma giyen Fransız forvet Bafetimbi ile yeniden anlaşmaya varınca sarı kırmızılı kulübün Kolombiyalı forveti 'dan vazgeçti.

Giriş Tarihi: 19.4.2020 ABONE OL
Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray'a iyi haber

Sarı-kırmızılıların yıldızı Radamel Falcao'ya kanca atan Al Hilal, golcüsü Bafetimbi Gomis ile yeniden anlaşınca Kolombiyalı oyuncudan vazgeçti.

Al Hilal formasını giydiği 1.5 senede 55 maçta 39 gol-10 asistle oynayan Bafetimbi Gomis, takımına Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu zaferi yaşatırken, sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyordu. Suudi Arabistan ekibi, B planı olarak Falcao'yu takibe alırken nabız yoklamaya da başladı.

Gomis'e bu esnada 2 yıllık kontrat öneren Al Hilal yönetimi, olumlu yanıt alınca 35 yaşındaki Gomis'le yola devam kararı verdi.

Galatasaray ise yıllık 5 milyon Euro garanti ücret ve 1.9 milyon Euro'luk bonusları olan Falcao'dan indirim talep edecek.

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Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray'a iyi haber
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