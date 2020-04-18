Okay Yokuşlu kararını verdi! G.Saray'a gelecek mi?

Ülkemizi İspanya'da temsil eden Okay Yokuşlu, transferine dair konuştu. Celta Vigo'da mutlu olduğunu ve gelecekte daha büyük takımlarda forma giymek istediğin söyleyen Yokuşlu, Süper Lig hakkında da açıklamalar yaptı.

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu, NTV Spor'a yaptığı açıklamada şu an için Süper Lig'e dönmeyi düşünmediğini söyledi.

"ASLA OLMAZ DİYEMİYORUM"

Okay, Galatasaray iddialarıyla ilgili, "Türkiye'ye dönme konusunda asla olmaz diyemiyorum. Şu an için gündemimde yok ancak bir gün ülkeme geri dönebilirim" açıklamasını yaptı.

"DAHA BÜYÜK KULÜPLERDE OYNAMAK İSTERİM"

Yıldız futbolcu, hedefini daha büyük takımlarda oynamak olduğunu belirtip, "Celta Vigo benim için önemli bir kulüp ve burada çok mutluyum. Ancak her futbolcu gibi ben de zamanı geldiğinde daha büyük kulüplerde oynamak isterim" ifadelerini kullandı.



Okay Yokuşlu'ndan çarpıcı Lionel Messi sözleri

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e Okay Yokuşlu'dan kötü haber!

Okay Yokuşlu'dan son dakika corona virüsü açıklaması