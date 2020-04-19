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'den mesaj var! " ama..."

İngiltere ekiplerinden 'de forma giyen milli futbolcu , hesabından yaptığı paylaşımla '' mesajı verirken, çalışmalarına da aralıksız devam ettiğini gösterdi. 23 yaşındaki başarılı stoper, kondisyon çalışmasının yanı sıra boks antrenmanı yaparken çekilmiş bir fotoğrafını, "Evde kal ama güçlü kal" ifadesiyle takipçilerinin beğenisine sundu.

Giriş Tarihi: 19.4.2020 19:19 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 19:25 ABONE OL
Çağlar Söyüncü'den mesaj var! Evde kal ama...

Corona virüsü salgını sebebiyle evlerinde kendilerini karantinaya alan futbolcular bireysel çalışmalarını da sürdürüyor.

Premier Lig'in askıya alınması sonrası evine kapanan milli futbolcu Çağlar Söyüncü de formunu kaybetmemek adına sıkı çalışıyor. İngiltere'de Leicester City forması giyen ve bu sezon büyük çıkış yakalayan 23 yaşındaki savunmacı, yaptığı idmana dair bir fotoğraf paylaştı.

Boks antrenmanı yaparken çekilen fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Söyüncü, "Evde kal ama güçlü kal" (Stay home but stay strong) notunu düştü.

Bilindiği gibi salgının başladığı günden beri uzmanlar insanları evde kalmaları yönünde uyarıyor. Sosyal medyada da birçok kesimden tanınmış insanlar yaptıkları paylaşımlarla, 'Evde Kal' çağrısı yapıyor.

Başarılı stoper Çağlar da bir kez daha takipçilerine evde kalın uyarısı yaptı.

Çağlar Söyüncü'den transfer itirafı! Çağlar Söyüncü'den "Evde kal" çağrısı

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Çağlar Söyüncü'den mesaj var! "Evde kal ama..."
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