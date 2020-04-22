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'ın Kolombiyalı yıldızı corona virüsünden kaynaklanan indirim talebini kabul etmedi!

'ın sezon başında Fransa Ligue 1 temsilcisi Monaco'dan kadrosuna kattığı, , corona virüsü dolayısıyla büyük maddi kayba uğrayan sarı kırmızılı takımın indirim talebini kabul etmedi. Falcao, Galatasaray'da yıllık bonuslar hariç 5 milyon Euro kazanıyor. Radamel Falcao, Galatasaray formasıyla 20 maçta 10 gollük performans gösterdi.

Giriş Tarihi: 22.4.2020 16:08 ABONE OL
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao corona virüsünden kaynaklanan indirim talebini kabul etmedi!

Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada futbol dururken, gerek Avrupa'da gerekse de Türkiye'de kulüpler futbolcuların maaşlarında indirime gitmesini talep etti. Galatasaray da oyuncularıyla bu konuda görüşme yaptı. İHA'nın haberine göre sarı-kırmızılı formayı giyen futbolcular, yönetimin talebine kayıtsız kalmayarak indirim talebini kabul ederken yalnızca Falcao'nun bu talebe olumlu yanıt vermediği öğrenildi.

Takımda en fazla kazanan isim olan Kolombiyalı golcüyle yöneticiler önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecek ve yıllık ücretinde indirime gitmesi talep edilecek. Yıllık maaşı bonuslar hariç 5 milyon Euro olan ve Galatasaray'la sezon başında 3 yıllık kontrat imzalayan yıldız futbolcu, indirime gitmemesi durumunda satış listesine konulacak. Maçların seyircisiz oynanması durumunda tribün gelirlerini kaybedecek olan ve ekonomik anlamda, her kulüp gibi sıkıntı çeken Galatasaray, Falcao'nun bir sonraki görüşmede vereceği kararı bekliyor

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Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao corona virüsünden kaynaklanan indirim talebini kabul etmedi!
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