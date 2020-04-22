Son dakika haberi: Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı

Galatasaray, Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü görevini yürüten Hande Sümertaş'ın görevinden ayrıldığını resmen duyurdu. Kulüp tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada Sümertaş'a hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi ve başarı dileklerinde bulunuldu.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüzde, Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü görevini yürüten Sayın Hande Sümertaş görevinden ayrılmıştır.

Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve gelecek kariyerinde başarılar dileriz.

Galatasaray Spor Kulübü"

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