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Son dakika haberi: ayrılığı resmen açıkladı

Kulübü, Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü görevini yürüten 'ın, görevinden ayrıldığını resmen açıkladı. Sarı kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve gelecek kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Giriş Tarihi: 22.4.2020 20:02 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 20:16 ABONE OL
Son dakika haberi: Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı

Galatasaray, Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü görevini yürüten Hande Sümertaş'ın görevinden ayrıldığını resmen duyurdu. Kulüp tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada Sümertaş'a hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi ve başarı dileklerinde bulunuldu.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüzde, Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü görevini yürüten Sayın Hande Sümertaş görevinden ayrılmıştır.

Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve gelecek kariyerinde başarılar dileriz.

Galatasaray Spor Kulübü"

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Son dakika haberi: Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı
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