Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'dan son dakika Alexander Sörloth açıklaması

'dan son dakika açıklaması

Kulübü, geçtiğimiz haftalarda özel izinle ülkesine gittiğini açıkladığı Norveçli forvet 'un, bu akşam 22.10'da özel uçakla Norveç'ten Trabzon'a gelerek karantina sürecine girdiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 22.4.2020 23:13 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 23:22 ABONE OL
Trabzonspor'dan son dakika Alexander Sörloth açıklaması

Trabzonspor kulübü 6 Nisan 2020 tarihinde Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth'un özel izinle ülkesine gittiğini duyurmuştu. Bordo mavili kulüp tarafından 22 Nisan Çarşamba günü yapılan açıklama ile Sörloth'un 22.10'da özel uçakla Norveç'ten Trabzon'a geldiği ve karantina sürecine girdiği açıklandı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Özel izinle ülkesi Norveç'e giden oyuncumuz Alexander Sörloth bu akşam saat 22.10'da özel uçakla ülkesi Norveç'ten Trabzon'a gelerek karantina sürecine girmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Trabzonspor resmen açıkladı! İki futbolcu şehirden ayrıldı... Alexander Sörloth'tan Real Madrid iddialarına flaş cevap Şota Arveladze'den Alexander Sörloth için flaş sözler

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'dan son dakika Alexander Sörloth açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA