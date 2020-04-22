Trabzonspor'dan son dakika Alexander Sörloth açıklaması

Trabzonspor kulübü 6 Nisan 2020 tarihinde Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth'un özel izinle ülkesine gittiğini duyurmuştu. Bordo mavili kulüp tarafından 22 Nisan Çarşamba günü yapılan açıklama ile Sörloth'un 22.10'da özel uçakla Norveç'ten Trabzon'a geldiği ve karantina sürecine girdiği açıklandı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Özel izinle ülkesi Norveç'e giden oyuncumuz Alexander Sörloth bu akşam saat 22.10'da özel uçakla ülkesi Norveç'ten Trabzon'a gelerek karantina sürecine girmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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