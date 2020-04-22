UEFA'dan TFF'ye kombine uyarısı

Salgın sonrasında tüm ülkelerde spor karşılaşmaları dururken UEFA, Avrupa futbolunun geleceği için planlar yapmaya devam ediyor… Bu sezonun bitirilmesini neredeyse şart koşan UEFA, başlama ve bitiş tarihini ise ülkelere bıraktı ve şartlara göre plan yapılmasını istedi. Her ülkede yetkililer maçların seyircisiz oynanması konusunda somut adımlar atıp buna göre hazırlık yaparken gelecek sezonun da seyircisiz oynanması ihtimali var.

BÜTÜN ÜLKELER UEFA'DAN HABER BEKLEYECEK

TFF ile birkaç gün önce iletişime geçen UEFA yetkilileri, 2020-21 sezonu için de temkinli olduklarını ifade etti ve Süper Lig kulüplerinden yeni sezon için henüz kombine satışı yapmamalarını istedi. TFF'ye "UEFA'ya bağlı organizasyonlarda yeni sezonda maçların hepsini seyircisiz oynatabiliriz. Kombine satışına izin vermeyin'' mesajı iletildi. Türkiye'de liglerin en erken haziran ayında başlayacağını açıklayan TFF, gelecek sezonla ilgili kulüplere yapacağı bilgilendirmeyi de UEFA ile yarın yapılacak toplantı sonrasına erteledi.

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KAPTANLAR SERVET BIRAKTI!

ASLAN'DA Selçuk İnan ve Muslera, yönetimin planladığı %30 indirim talebini kabul etti. Nisan-mayıs maaşlarından vazgeçen Selçuk-Muslera ikilisi, yerli-yabancı takım arkadaşlarıyla teker teker konuşmaya başladı. Sarı-kırmızılı takımda Fernando Muslera yıllık 3 milyon 575 bin Euro kazanırken 700 bin Euro (5 milyon 290 bin TL) bıraktı. Sezon sonunda kariyerini noktalamayı planlayan ve bu sezon 4 milyon TL kazanan Selçuk İnan'ın vazgeçtiği rakam ise 800 bin TL oldu.

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