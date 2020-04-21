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'nden 'ya kritik tavsiye

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Avrupa'nın hemen her ülkesinde ligleri ertelenirken, , Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi başta olmak üzere turnuvaların oynanması konusunda ısrarcı. Konuyla ilgili olarak 'nden (DSÖ) kritik bir öneri geldi. UEFA ve bazı üye kulüplerin temsilcileriyle görüşen Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası turnuvaların 2021 sonuna kadar ertelenmesinin en ideal senaryo olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 22.4.2020 01:11 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 01:21 ABONE OL
Dünya Sağlık Örgütü'nden UEFA'ya kritik tavsiye

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Avrupa'nın hemen her ülkesinde futbol ligleri askıya alınırken, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gibi organizasyonlar da ertelendi.

Futbol ekonomisindeki sorunların daha fazla büyümemesi adına UEFA, lig ve uluslararası turnuvaları yeniden başlatmayı amaçlıyor. Buna karşın Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik bir öneri geldi.

İşte UEFA'nın Şampiyonlar Ligi planı

Dünya Sağlık Örgütü, UEFA ve bazı üye kulüplerin temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ardından uluslararası turnuvaların 2021 yılı sonuna kadar ertelenmesi yönünde tavsiye kararı aldı.

Bu gelişme sonrası, UEFA'nın 23 Nisan'da yapacağı toplantıda alacağı karar merakla bekleniyor.

Son dakika... UEFA'dan liglerin geleceğiyle ilgili açıklama! UEFA Başkanı Ceferin: Liglerin tamamlanması...

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Dünya Sağlık Örgütü'nden UEFA'ya kritik tavsiye
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