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Aytemiz Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'dan kafa karıştıran cevap!

temsilcisi Aytemiz 'un başarılı sol beki N'Sakala'nın adı Beşiktaş ve ile anılıyordu. Kongolu oyuncudan kafa karıştıran cevap geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.4.2020 13:16 ABONE OL
Aytemiz Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'dan kafa karıştıran cevap!

Beşiktaş, Alanyaspor ile kontratı biten Fabrice N'Sakala ile anlaşmaya varmıştı. Fakat Kongolu oyuncunun, Belçikalı bir taraftara verdiği cevap kafaları karıştırdı.

Belçikalı bir taraftar; 29 yaşındaki oyuncuya özelden, "Anderlecht'e geri dön" yazarken N'Sakala da, "İşte, bu iyi bir fikir" cevabını verdi.

Belçika basınında yer bulan bu diyalog, oyuncunun Anderlecht'e geri dönebileceği şeklinde yorumlandı.

N'Sakala 2013'te Fransa'nın Troyes takımından transfer olduğu Anderlecht ile 3 sezon geçirdikten sonra 2016'da Alanyaspor'a kiralanmıştı. Sonrasında da 2017'de Alanyaspor'a bonservisi ile verilmişti.


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Aytemiz Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'dan kafa karıştıran cevap!
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