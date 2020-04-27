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'dan çarpıcı kural değişikliği önerisi!

Corona virüsü nedeniyle dünya genelinde birçok lig askıya alınmış durumda. Sezonların yakın zamanda yeniden başlaması gündemdeyken 'dan çarpıcı bir öneri geldi. Futbolun patronu, 3 oyuncu değiştirme hakkının 5'e çıkarılması için IFAB'a öneri sundu.

Giriş Tarihi: 27.4.2020 16:07 ABONE OL
FIFA'dan çarpıcı kural değişikliği önerisi!

FIFA, corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan liglerin yeniden başlaması durumunda takımlar için sürpriz bir öneri hazırladı.

Buna göre müsabakalarda normalde 3 olan oyuncu değişikliği hakkının 5'e çıkartılması teklif edildi. Bu durumda takımların daha fazla oyuncusundan yararlanabileceğinin altı çizildi.

Öneri futbol kurallarını düzenleyen kurum olan IFAB'a sunuldu. FIFA ayrıca önerisinde, oyunun çok fazla durmasını önlemek amaçlı 5 değişiklik hakkının 3'ünü oyun oynanırken, 2'sini ise devre arasında kullandıracak.

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FIFA'dan çarpıcı kural değişikliği önerisi!
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