İşte Fenerbahçe'nin kampa gireceği yer!

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Süper Lig'in yol haritası şekilleniyor. Şu an için planlanan tarih 12-13-14 Haziran olarak açıklandı. Son karar önümüzdeki dönemde açıklanacak.

1 aydan uzun süredir antrenmanlardan uzak kalan kulüpler de sahalara dönüyor. Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta 4'er ve 5'er kişilik gruplar halinde çalışmasının ardından diğer takımlar da harekete geçti.

Fenerbahçe'nin antrenman planları da belli oldu. Milliyet'te yer alan habere göre, sarı-lacivertliler Düzce'de yer alan Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa girecek.

Fenerbahçe'nin kendi tesislerinde izole bir şekilde çalışmalarını sürdüreceği ve lige hazırlanacağı belirtiliyor. Kampın detaylarının önümüzdeki günlerde netleşeceği aktarıldı.

Sarı-lacivertli ekip, 26 haftası geride kalan Süper Lig'de 40 puanla 7. sırada yer alıyor.

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