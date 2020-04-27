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İşte 'nin kampa gireceği yer!

Corona virüsü nedeniyle 26. hafta maçlarının ardından askıya alınan 'in, 12 Haziran'da yeniden başlatılması planlanıyor. önderliğinde ve kulüp başkanlarının yaptığı toplantının ardından açıklama yapan Kulüpler Birliği Başkanı 'in, haziran ayını işaret etmesinin ardından takımlar da sahaya inmeye hazırlanıyor. 'nin 'de yer alan Topuk Yayalası Tesisleri'nde izole bir şekilde idmanlara başlayacağı ifade ediliyor.

Giriş Tarihi: 27.4.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 15:14 ABONE OL
İşte Fenerbahçe'nin kampa gireceği yer!

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Süper Lig'in yol haritası şekilleniyor. Şu an için planlanan tarih 12-13-14 Haziran olarak açıklandı. Son karar önümüzdeki dönemde açıklanacak.

1 aydan uzun süredir antrenmanlardan uzak kalan kulüpler de sahalara dönüyor. Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta 4'er ve 5'er kişilik gruplar halinde çalışmasının ardından diğer takımlar da harekete geçti.

Fenerbahçe'nin antrenman planları da belli oldu. Milliyet'te yer alan habere göre, sarı-lacivertliler Düzce'de yer alan Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa girecek.

Fenerbahçe'nin kendi tesislerinde izole bir şekilde çalışmalarını sürdüreceği ve lige hazırlanacağı belirtiliyor. Kampın detaylarının önümüzdeki günlerde netleşeceği aktarıldı.

Sarı-lacivertli ekip, 26 haftası geride kalan Süper Lig'de 40 puanla 7. sırada yer alıyor.

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İşte Fenerbahçe'nin kampa gireceği yer!
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