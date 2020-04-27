Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe'de Ali Koç'un seçim kozu Emre Belözoğlu! İşte o proje

'de 'un kozu ! İşte o proje

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığında geçen ikinci yıl da beklendiği gibi gitmiyor. İlk sezon adeta kümede kalma savaşı veren, son haftalarda çıkışa geçerek üst sıralara tırmanan sarı-lacivertliler, bu yıl da şampiyonluk yarışından uzak kaldı. Haziran 2021'de yapılacak başkanlık seçimlerine şampiyon olarak gitmek isteyen Ali Koç'un en önemli projesi Emre Belözoğlu olacak. Futbola veda etmeye hazırlanan deneyimli kaptan, yeni sezon için geniş yetkilerle donatılacak ve kurulacak takımda söz sahibi isimlerin başında gelecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 10:24 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 10:24
Fenerbahçe'de Ali Koç'un seçim kozu Emre Belözoğlu! İşte o proje

bugüne kadar 3 sportif direktör ile çalıştı. Bu görevi üstlenen ilk kişi olurken, daha sonra ise sırasıyla Terraneo ve Comolli sarı-lacivertli ekipte direksiyona geçen isimler oldu. Ancak 3 adamı da beklentilerin çok uzağında kaldı.

Fenerbahçe'de Ali Koç'un seçim kozu Emre Belözoğlu! İşte o proje

Gelecel sezon ise yeni bir başlangıç yapmayı planlayan yönetimi, 'nu sportif direktör yapmaya hazırlanıyor. Diğer üç adamından daha tecrübesiz olsa da, sarı-lacivertli camia deneyimli kaptana güveniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe'de Ali Koç'un seçim kozu Emre Belözoğlu! İşte o proje

Sezon sonunda futbolu bırakıp tam yetkili olarak sportif direktörlük görevine başlaması beklenen 'nun, kulübün dinamiklerini ve takımı çok iyi biliyor olması büyük avantaj olarak görülüyor.

Fenerbahçe'de Ali Koç'un seçim kozu Emre Belözoğlu! İşte o proje

Terraneo ile Inter'de çalışan, ve Damien Comolli'nin sportif direktörlüklerini bizzat futbolcu olarak tecrübe eden Belözoğlu'nun, bu isimlerin başarısız olma nedenlerini iyi tespit ederek farklı bir sportif direktör olarak görev yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Ali Koç'un seçim kozu Emre Belözoğlu! İşte o proje

Deneyimli kaptan, , Terraneo ve Comolli'nin yanlışlarını iyi analiz ederek aynı hataların tekrarlanmasına izin vermeyecek.

Fenerbahçe'de Ali Koç'un seçim kozu Emre Belözoğlu! İşte o proje

Hem takımın içinde bir futbolcu hem de yönetimin içerisinde bir yönetici gibi yer alacak.

Fenerbahçe'de Ali Koç'un seçim kozu Emre Belözoğlu! İşte o proje

2. ADAM OLACAK

Sportif direktörlük koltuğunda farklı bir yetkiyle çalışacak olan 39 yaşındaki futbolcu, geniş yetkilerle donatılacak.

SON DAKİKA