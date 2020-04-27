Fenerbahçe'de Ali Koç'un seçim kozu Emre Belözoğlu! İşte o proje

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığında geçen ikinci yıl da beklendiği gibi gitmiyor. İlk sezon adeta kümede kalma savaşı veren, son haftalarda çıkışa geçerek üst sıralara tırmanan sarı-lacivertliler, bu yıl da şampiyonluk yarışından uzak kaldı. Haziran 2021'de yapılacak başkanlık seçimlerine şampiyon olarak gitmek isteyen Ali Koç'un en önemli projesi Emre Belözoğlu olacak. Futbola veda etmeye hazırlanan deneyimli kaptan, yeni sezon için geniş yetkilerle donatılacak ve kurulacak takımda söz sahibi isimlerin başında gelecek. İşte detaylar...