Fenerbahçe'de Ali Koç'un seçim kozu Emre Belözoğlu! İşte o proje

Fenerbahçe bugüne kadar 3 sportif direktör ile çalıştı. Bu görevi üstlenen ilk kişi Aykut Kocaman olurken, daha sonra ise sırasıyla Terraneo ve Comolli sarı-lacivertli ekipte direksiyona geçen isimler oldu. Ancak 3 futbol adamı da beklentilerin çok uzağında kaldı.