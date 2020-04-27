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'da antrenman tarihleri belli oldu!

Conte, corona virüsü nedeniyle ara verilen antrenmanların 'ta başlayabileceğini belirtti. Conte ayrıca bireysel sporlarda mücadele eden sporcuların da 4 Mayıs'tan itibaren çalışmalara başlayacağı açıkladı.

Giriş Tarihi: 27.4.2020 13:43 ABONE OL
İtalya'da antrenman tarihleri belli oldu!
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yaptığı açıklamada takımların 18 Mayıs'ta antrenmanlara başlamasına izin verileceğini söyledi.

Corona virüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı Avrupa ülkesi olan İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, spor dünyasını ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı. Conte, takım sporları yapan kulüplerin 18 Mayıs'tan itibaren antrenmanlara başlamasına izin verileceğini belirtti. Conte'nin açıklamasının ardından 9 Mart'tan bu yana oynanmayan Serie A'nın haziran ayında başlamasının da mümkün olduğu ifade edildi. Ayrıca bireysel sporlarda mücadele eden sporcuların da 4 Mayıs'tan itibaren çalışmalara başlayacağı açıklandı.
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İtalya'da antrenman tarihleri belli oldu!
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