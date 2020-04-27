Şekip Mosturoğlu: Aynı kadroları beklemek hayal

Ligin 12 Haziran'da başlaması tamamen bir niyetten ibaret. Nihai karar Koranavirüs Bilim Kurulu'na ait

Anadolu kulüplerinde yabancı oyuncuların yüzde 60'a yakını sözleşme fesih hakkını kazandı

Ligler başlayınca ertelendiği tarihteki kadroları göremeyeceğiz. Giden yabancıların dönüşü soru işareti

Spor hukukçusu, TFF ve Fenerbahçe eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu UEFA'nın tavsiye kararlarını ve TFF'nin ligi haziranda başlatma hedefini SABAH'a değerlendirdi.

Ligler için bir takvim belirlendi. Bu konudaki görüşünüz? Liglerin 12-13-14 Haziran'da başlatılması yönündeki düşünce tamamen bir niyetten ibaret. Elbette Sayın Bakan dahil ligi organize eden TFF ve Kulüpler Birliği futbolun ekonomisinin devamlılığını sağlayabilmek için liglerin sürmesinden yana tavır koydular. Ancak nihai kararı Koronavirüs Bilim Kurulu verecek.

Bazı futbolcuların sözleşmelerini feshettiği konuşuluyor. Karius ve Sthachowiak gibi. Spor hukukunda fesih için uyulması gereken süreler var. FIFA talimatında 2 aylık ücretinin ödenmemesi ve ondan sonra 15 günden aşağı olmamak üzere bir süre olması gerekiyor. Anadolu kulüplerinde yabancı oyuncuların yüzde 60'a yakını bu hakkı kazanmış durumda. Kulüplerin ciddi finans kayıpları var. Bu tamamlanamazsa serbest kalacak oyuncuların çok olacağını göreceğiz.

Bu durum kalan 8 maç için haksız rekabet oluşturmaz mı? Ligde hiç hedefi olmayanların maddi konularda futbolcuların alacaklarına daha esnek bakacaklarını düşünüyorum. Bizler ligler başladığında, aynı kadroları göreceğimizi umuyoruz. Bu da biraz hayal. Anadolu kulüplerinde birçok yabancı ülkesine gitti. Dönünce karantina kararına uyacaklar. Gelmek istemeyen, gitmek isteyen olacak. Bunları değerlendirince birçok sorun olacak.

UEFA KARARLARI SORUN OLABİLİR

UEFA'nın açıkladığı tavsiyeler bize ne anlatıyor? Bunlar nedense üst ligler için verilmiş, alt ligleri kapsamıyor. Bence ilerleyen günlerde problem yaratabilir. Üç opsiyon vermiş. Bir tanesi, ligleri tamamlamak isteyen federasyonlar için ağustosa kadar 'bitirin' demiş. İkincisi; isteyen federasyonların play-off oynatabilmesine imkân tanımış. Üçüncüsü ise liglerin tamamlanmaması gibi bir durum olursa bunun için özel durum getirmiş ve iki şart sürmüş… Birincisi, devletin belirleyeceği dönemin, UEFA'nın verdiği takvime uymaması. İkincisi çok önemli, aşılmaz ekonomik problemlerin ligin tamamlanmasını imkânsız kılması. Bu iki şarttan bir tanesi varsa, ülke federasyonu ligi mevcut şekliyle tescil edebiliyor ya da iptal edebiliyor. Bu durumda UEFA kupalarına katılacak takımlar için de UEFA belirli kriterlerle futbol federasyonlarının karar vermesini tavsiye ediyor.

AVRUPA KUPALARI DA ERTELENEBİLİR

Tamamlanamayan UEFA organizasyonları ne olacak? UEFA 'İki senaryomuz var' diyor, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi için. Her hâlükârda yerel liglerin Avrupa maçlarından önce başlatılmasını öngörüyor. Ligler ve Avrupa kupaları paralel oynanacak diyor. İkincisi de ağustosa kadar liglerin bitirilmesini istiyor. UEFA da niyet ediyor ama bu bir planlama. UEFA'nın en büyük organizasyonunu (EURO 2020) 2021'e ertelediğini düşünürsek bu seneki UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nin ertelenmesinin de senaryo olarak masada olduğunu düşünmek gerekiyor.

SAĞLIK MI? FUTBOL MU? ZOR KARAR

Kopenhag-Başakşehir rövanşı nasıl oynanacak? Uçuş yasağı olan ülkeler var, karantina kuralları var. Yerel otoritelerin belki de esneme yapması gerekecek. Bu sefer kamu sağlığı için bu esneme değer mi? Sağlık mı, futbol mu? Zor kararlar. İskoçya ve Belçika'nın tescilinin kabul edildiği yazılıyor. Avrupa kupalarında devam eden bu ülkelerin takımları ne yapacak? Ulusal ligler tamamlanırsa büyük başarı olur. UEFA Avrupa ve Şampiyonlar Ligi ikinci planda.

LİGİN ESKİ DEĞERİNE GELMESİ 2-3 YIL SÜRER

Alt liglerde birçok zorlanan takım ve sıkıntı yaşayan oyuncunun durumu ne olacak? Orada yükselme potasındaki takımlar için zor olacaktır. Küme düşme olmazsa takım sayısı mı artacak? Acaba play-off olmadan sadece 1 ve 2. takım mı üst lige alınacak? Ne karar verilirse verilsin önümüzdeki sezon futbol için zor günler olacak. Bunun etkilerinin 2-3 yıl sürmesini bekliyorum. Süper Lig'in eski değerine gelmesi için birkaç sezona ihtiyaç var. Mutlaka takımlara bir destek gerekecektir.

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