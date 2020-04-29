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Türkiye Sabah Spor’u konuştu

Yazarımız ’nun (MHK) eski Başkanı ile yaptığı söyleşi, büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyanın gündemine oturan röportaj için binlerce yorum yapıldı. Namoğlu, görevi sırasında yaşadığı sıkıntıları dile getirmişti.

Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
Türkiye Sabah Spor’u konuştu

Yusuf Namoğlu, röportajın ilk bölümünde neler anlatmıştı?

VAR'ı biz kurduk ama çoğu şeyine karışamadık. Raporlar bize değil federasyondaki bir gruba gidiyordu.
VAR sisteminde tabiri caizse davulu bizim boynumuza astılar, tokmağı TFF içindeki bu grubun eline verdiler.
TÜRKIYE'YI 7 bölgeye ayırıp scout ekipleri kurarak kaliteli ve genç hakemler çıkarmak istedim. Ama kaynak yok diye izin vermediler.
BENDEN önce hakemlerin tayinlerine karışmışlar. Benim zamanımda da karışmak istediler ama önlem aldım.
SPESIFIK maçlarda dönemin TFF Başkanı ile fikir alışverişi yaptığımız oldu.
VAR'DAKI teknik sistemde fanatik isimler yer alıyordu. Fenerbahçe TV'de çalışan insanlar vardı.

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Türkiye Sabah Spor’u konuştu
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