Türkiye Sabah Spor’u konuştu

Yusuf Namoğlu, röportajın ilk bölümünde neler anlatmıştı?



VAR'ı biz kurduk ama çoğu şeyine karışamadık. Raporlar bize değil federasyondaki bir gruba gidiyordu.

VAR sisteminde tabiri caizse davulu bizim boynumuza astılar, tokmağı TFF içindeki bu grubun eline verdiler.

TÜRKIYE'YI 7 bölgeye ayırıp scout ekipleri kurarak kaliteli ve genç hakemler çıkarmak istedim. Ama kaynak yok diye izin vermediler.

BENDEN önce hakemlerin tayinlerine karışmışlar. Benim zamanımda da karışmak istediler ama önlem aldım.

SPESIFIK maçlarda dönemin TFF Başkanı ile fikir alışverişi yaptığımız oldu.

VAR'DAKI teknik sistemde fanatik isimler yer alıyordu. Fenerbahçe TV'de çalışan insanlar vardı.