Alexander Sörloth'tan Türkiye için övgü dolu sözler

Norveç'in Adressen gazetesi, Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Sörloth'un geçen hafta Trondheim'den, Trabzon'a özel uçakla döndükten sonra karantinaya alındığını belirtti. Haberde Türkiye'nin yurt dışından gelenleri ayırt etmeden, karantina sürecine dahil ettiğinin altı çizilirken futbolcunun Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan aldığı telefona şaşırdığı ve aynı zamanda kendisini çok değerli hissettiği dile getirildi. Sörloth da Norveç basınına, "Burada herkese büyük ilgi gösteriliyor. Kaldığım yer harika" derken gazete Türkiye'de bütün bireylere önem verildiğini vurguladı.

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