Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alexander Sörloth'tan Türkiye için övgü dolu sözler

Alexander 'tan için övgü dolu sözler

’da karantinaya giren ’u Spor Bakanı Kasapoğlu’nun araması basınında büyük yankı uyandırdı

Giriş Tarihi: 30.4.2020 ABONE OL
Alexander Sörloth'tan Türkiye için övgü dolu sözler

Norveç'in Adressen gazetesi, Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Sörloth'un geçen hafta Trondheim'den, Trabzon'a özel uçakla döndükten sonra karantinaya alındığını belirtti. Haberde Türkiye'nin yurt dışından gelenleri ayırt etmeden, karantina sürecine dahil ettiğinin altı çizilirken futbolcunun Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan aldığı telefona şaşırdığı ve aynı zamanda kendisini çok değerli hissettiği dile getirildi. Sörloth da Norveç basınına, "Burada herkese büyük ilgi gösteriliyor. Kaldığım yer harika" derken gazete Türkiye'de bütün bireylere önem verildiğini vurguladı.

Trabzonspor'dan Alexander Sörloth’a özel çalışma programı Alexander Sörloth'tan Real Madrid iddialarına flaş cevap

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Alexander Sörloth'tan Türkiye için övgü dolu sözler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA