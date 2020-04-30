Yusuf Namoğlu: Söylediklerimin hepsi doğrudur

Merkez Hakem Kurulu eski başkanı Yusuf Namoğlu, SABAH yazarı Erman Toroğlu'na verdiği röportajla ilgili yapılan spekülasyonlara çok sert yanıt verdi. Namoğlu, "Erman'a (Toroğlu) söylediklerim ve yazdıkları hepsi doğru. Benim sözlerim" dedi. Namoğlu'nun açıklamaları şöyle: "Bir tek vurgulamak istediğim IFAB ile ilgili olan konu. Ben o dönem VAR hakeminin, sahadaki hakeme kendi görüşünü de söylemesini savunmuştum. Mesela 'Bana göre penaltı diyecek'. Nitekim IFAB da bugün aynı noktaya geldi. Eğer o gün benim dediğim olsaydı, G.Saray-Konya maçında Hüseyin Göçek penaltıdan dönecek, Yaşar Kemal Uğurlu Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında penaltıyı tekrar ettirecekti. Galatasaray-Trabzonspor derbisinde de Ümit Öztürk, penaltı verecekti."

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