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Formula 1'den kararı! Corona sebebiyle...

Formula 1 yönetimi, 2 Ağustos'ta yapılması planlanan 'si için kararını verdi. Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle Macaristan'daki yarış seyircisiz koşulacak. F1'de şu ana kadar 10 yarış için iptal ya da erteleme kararı çıktı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 1.5.2020 13:04 ABONE OL
Formula 1'den Macaristan kararı! Corona sebebiyle...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Macaristan etabı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz gerçekleştirilecek.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 2 Ağustos'ta yapılması planlanan Macaristan Grand Prix'sinin hükümetin ülkede 500'den fazla seyircinin katılacağı bütün organizasyonları yasaklaması nedeniyle seyircisiz yapılacağı belirtildi.

Salgın sebebiyle 2020 sezonunda şu ana kadar 10 etap, ertelendi veya iptal edildi. Formula 1 sezonunun 5 Temmuz'da Avusturya'daki yarışla başlaması bekleniyor.

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Formula 1'den Macaristan kararı! Corona sebebiyle...
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