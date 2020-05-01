İtalya Serie A'da hedef yeşil sahalara dönmek

İtalya'da Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) mücadele eden takımlar ve ligin yöneticileri, 2019-2020 sezonunun tamamlanması konusundaki isteğini ve hükümetle iş birliğine gitmeyi oybirliğiyle onayladı.

İtalyan spor basınında yer alan haberlerde, tatil olmasına karşın bugün video-konferans yöntemiyle toplanan Serie A'da mücadele eden 20 kulüp ve lig yönetiminden oluşan Serie A Birliği, Kovid-19 acil durumu nedeniyle 9 Mart'tan bu yana maçların oynanmadığı sezonun geleceğini masaya yatırdı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Serie A Birliği üyesi kulüpler ve lig yöneticileri, ilgili sağlık otoritelerinin belirleyeceği kurallar çerçevesinde sezonun kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini aksi takdirde devlet kurumlarının sezonu kapatmak dahil alacağı her karara uyacağını oybirliğiyle kabul etti.

Buna göre, kulüpler, Serie A yönetimi, hükümet ve uzmanlar, ilk olarak ligin yeniden başlaması için uygun koşullara yönelik birlikte çalışacak.

Serie A yönetiminin son kararı, Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora'nın ligin tamamlanabilmesi için maçların oynanabileceği gerekli tıbbi koşulların belirleneceği tek bir protokol olması gerektiği aksi takdirde hükümetin sezonu bütünüyle kapatmak durumunda kalacağı çıkışının ardından geldi.

Serie A Birliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da Serie A Birliği Başkanı Paolo Dal Pino'nun hükümet temsilcileriyle dün yaptığı görüşmede, kulüplerin hükümetle yapıcı bir diyalogdan yana olduklarını ilettiği belirtildi.

İtalya'da bir süredir, futbol camiasından yöneticilerin ligin tamamlanması gerektiğine yönelik beyanlarına karşın, hükümet kanadından gelen temkinli açıklamalar sezonun geleceğine ilişkin şüphelere ve tartışmalara yol açıyordu.

