Lucescu'dan Hakan Çalhanoğlu'na tavsiye! Transfer zamanı...

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Avrupa'da başarıyla ülkemizi temsil eden Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral, Cengiz Ünder ve Zeki Çelik hakkında konuşurken, yıldız isimlere bazı tavsiyelerde bulundu.

İtalya'da Taca La Marca programında soruları yanıtlayan 74 yaşındaki Rumen teknik adam, Milan'dan ayrılıp Napoli'ye transfer olacağı konuşulan Hakan Çalhanoğlu hakkında, "Almanya'da da ciddi süre aldığını göz önüne alırsak, çok tecrübeli bir oyuncu. Yaşı henüz genç ve Napoli için iyi bir transfer olacaktır. Hakan için hava değişikliğinin zamanı geldi. Napoli onun için güzel bir transfer olur" ifadesini kullandı.

Luce, Milli Takım'ın diğer yıldızları için ise şu ifadeleri kullandı:

Merih Demiral: Juventus'ta çok şeyler öğrendi, öncesinde başka takımlarda da deneyim kazanması önemliydi. Harika bir profesyonel ve şu anda Torino'da, daha önce şampiyonluk yaşamış birçok oyuncudan bir şeyler öğrenme şansına da sahip.

Cengiz Ünder: Serie A'da devamlılık çok önemli. Cengiz Ünder de kaliteli bir oyuncu ancak birçok farklı teknik direktörle nasıl çalışacağına bakmak lazım. Ona birilerinin doğru yolu göstermesi lazım. Olgunlaşması ve en iyilerden biri olması zaman alacak ancak bunu başaracağına inanıyorum.

Mehmet Zeki Çelik: 2. Lig'deyken, onu milli takıma ben aldım. Harika bir sezon geçirdi. Genç ve harika bir geleceği var. Tahminime göre İtalya'ya gelirse iyi bir iş çıkaracaktır.

"HAGI'Yİ BEN İKNA ETTİM"

Lucescu, Galatasaray ve Romanya futbolunun efsane ismi Hagi hakkında da flaş bir itirafta bulunup, "Hagi'yi Brescia'ya gelmeye ben ikna ettim. Real Madrid'de oynarken, Torino ile oynadıkları maçı izledim ve onunla konuştum. İtalya'da onunla harika bir sezon geçirdik, Brescia'yı Romanyalı bir takım gibi yapmıştık" dedi.

Adı Fenerbahçe ile de anılan deneyimli teknik adam, bir dönem Brezilya'nın Fluminense takımından 3 aylık bir teklif aldığını ancak kabul etmediğini söyledi.

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