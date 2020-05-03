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Vieri ve Totti'den 'e övgü!

futbolunun iki efsanesi Christian Vieri ve , corona virüsü sebebiyle karantina altında canlı yayınında bir araya geldi. İki efsane de Roma forması giyen hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 3.5.2020 16:48 ABONE OL
Vieri ve Totti'den Cengiz Ünder'e övgü!

İtalya Milli Takımı'nın iki eski golcüsü Vieri ve Totti sosyal paylaşım sitesi Instagram'da yaptıkları canlı yayın sohbeti sırasında, Cengiz Ünder'i değerlendirdi.

Vieri, Cengiz Ünder'in hareketli ve derinlemesine oynayarak iyi işler çıkardığını belirterek, "Roma'da Ünder'i çok beğeniyorum. Güçlü bir oyuncu ama kimse onu konuşmuyor." dedi.

Totti de Vieri'nin Ünder için sözlerine, "Doğru, onun hakkında az konuşuluyor. Güçlü bir fiziği var, kurnaz, vazgeçmeyen kararlı bir yapısı var ve o bir Türk. Ünder, tam bir futbolcu. O bazı şeyleri anlayabilirse çok daha güçlü olacaktır." şeklinde karşılık verdi.

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Vieri ve Totti'den Cengiz Ünder'e övgü!
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