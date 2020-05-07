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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi , eski golcüsü 'yi yardımcı antrenörlük görevine getirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Klose, "Umarım, tecrübemi Bayern Münih'in sportif hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak için kullanabilirim." dedi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 7.5.2020 18:06 ABONE OL
Miroslav Klose, Bayern Münih'e döndü

Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki Klose ile 1 Temmuz 2020'den itibaren geçerli olmak üzere bir yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Klose'nin teknik direktör Hansi Flick'in yardımcılığını yapacağı belirtildi.

Flick'in diğer yardımcısı Danny Röhl'ün sözleşmesinin de 2023'e kadar uzatıldığı ifade edildi.

Takımda görev almak için sabırsızlandığını kaydeden Klose, "Hansi Flick ile milli takımda geçirdiğimiz yıllardan beri birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Profesyonel ve kişisel olarak da birbirimize güveniyoruz. Umarım, tecrübemi Bayern Münih'in sportif hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak için kullanabilirim." açıklamasını yaptı.

FIFA Dünya Kupası tarihinin ve Almanya Milli Takımı'nın en skorer futbolcusu olan Miroslav Klose, 2016 yılında aktif spor hayatına nokta koymuştu.

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Miroslav Klose, Bayern Münih'e döndü
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