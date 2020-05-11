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Serie A'da antrenmanlar 'ta başlıyor

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle askıya alınan Birinci Futbol Ligi'nde takımların antrenmanlara tarihinde başlayacağı öğrenildi. İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kulüplere 18 Mayıs'tan sonra antrenmanlara başlama izni verilebileceğini belirtmişti.

Giriş Tarihi: 11.5.2020 21:57 Son Güncelleme: 11.5.2020 22:03 ABONE OL
Serie A'da antrenmanlar 18 Mayıs'ta başlıyor

Corona virüsü (Covid-19) arası sonrası futbola yeniden dönüş planı yapan İtalya Serie A'da geri sayıma geçildi.

İtalya Futbol Federasyonu'yla ligdeki 20 kulüp arasında yapılan görüşme sonucu liglerin yeniden başlaması konusunda anlaşmaya varılırken, takımların idman takvimi de netleşmeye başladı.

Football Italia'da yer alan habere göre, bazı futbolcuların corona virüsüne yakalanmasına rağmen kulüplerin 18 Mayıs'tan itibaren takım idmanlarına başlayacağı belirtildi. Haberin detaylarında, antrenmanların Sağlık Bakanlığı ve hükümet tarafından belirlenen kriterlere uygun şekilde yapılacağı ifade edildi.

İtalya Spor Bakanı'ndan Serie A için flaş antrenman açıklaması

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Serie A'da antrenmanlar 18 Mayıs'ta başlıyor
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