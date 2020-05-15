Kruse'den 'devam' kararına tepki!

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada Süper Lig'in 12 Haziran'da devam edeceğini duyurmuştu. Bu karar üzerine tepkilerin de ardı arkası kesilmedi. Devam kararına son tepki, Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse'den geldi. Kruse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Her gün yeni enfeksiyonlar ve karantinaya giren takımlar var. Adil bir rekabet içinde değiliz. Sağlığın hayatta daha önemli bir şey olduğunu anlamak için daha fazlasına ihtiyaç var mı?"

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