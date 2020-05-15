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Kruse'den 'devam' kararına tepki!

'nin Alman yıldızı , hesabından yaptığı paylaşımla 'de alınan devam kararına tepkis gösterdi. Kruse, "Her gün yeni enfeksiyonlar ve karantinaya giren takımlar var. Sağlığın hayatta daha önemli şey olduğunu anlamak için daha fazlasına ihtiyaç var mı?" dedi.

Giriş Tarihi: 15.5.2020 12:46 Son Güncelleme: 15.5.2020 12:51 ABONE OL
Kruse'den 'devam' kararına tepki!

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada Süper Lig'in 12 Haziran'da devam edeceğini duyurmuştu. Bu karar üzerine tepkilerin de ardı arkası kesilmedi. Devam kararına son tepki, Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse'den geldi. Kruse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Her gün yeni enfeksiyonlar ve karantinaya giren takımlar var. Adil bir rekabet içinde değiliz. Sağlığın hayatta daha önemli bir şey olduğunu anlamak için daha fazlasına ihtiyaç var mı?"

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Kruse'den 'devam' kararına tepki!
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